Taranto, ci sarà Aliki Chrysochou con l’Orchestra della Magna Grecia

Lunedì 20 dicembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, c’è il soprano Aliki Chrysochou, regina di “Britain’s Got Talent” e, in breve, diventata stella del panorama musicale internazionale. Aliki sostituirà Carly Paoli. L’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, da venerdì è in sala-prove per accompagnare la nuova protagonista del programma musicale “My Christmas dream”. Green pass obbligatorio.

Aliki Chrysochou, giovane soprano greco-britannica acclamata a livello internazionale, esplode sulla scena musicale internazionale nel 2013, dopo il successo registrato nella settima stagione di “Britain’s Got Talent”. Aliki, affascinato giudici e il grande produttore discografico, Simon Cowell, che la sera della proclamazione esclama: “Hai un talento naturale Aliki: è arrivato il tuo momento!”. Aliki si esibisce in concerti come solista in numerosi in tutto il mondo: Stati Uniti, Canada, Messico, Isole Canarie, Grecia, Francia e Regno Unito. E, oggi, in Italia.





Fra i prossimi impegni dell’OMG, ricordiamo i concerti di Frida Bollani martedì 28 dicembre alle 21.00 nella Concattedrale Gran Madre di Dio (Stagione orchestrale 2021-2022) e il Concerto di Capodanno, sabato 1 gennaio al Teatro comunale Fusco alle 11.30. Ulteriori informazioni, prenotazioni e vendita dei biglietti per assistere agli spettacoli (obbligatorio il green pass), nelle sedi dell’Orchestra, e online, mediante piattaforma eventbrite.

Green pass obbligatorio. Ingresso: Poltronissima 50euro, Platea centrale e Prima galleria, 40euro; Seconda e terza galleria 30euro. OMG, info Taranto: via Tirrenia 4 (099.7304422); via Giovinazzi 28 (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it