Taranto, bus navetta gratuito per raggiungere il centro cittadino

Bus navetta gratuito di Kyma Mobilità. Il capolinea delle navette è in Via Caduti di Nassiriya, nei pressi dell’Istituto scolastico “Pacinotti”, un’area zona dove sono disponibili numerosi parcheggi gratuiti in cui lasciare l’auto.

Di qui si potrà prendere il bus navetta che, dalle ore 16.30 alle ore 21.00, parte ogni mezz’ora; per usufruire del servizio bisognerà essere in possesso del green pass e indossare la mascherina.





Questi sono gli orari di partenza dal capolinea di via Caduti di Nassiriya (Pacinotti): 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30 – 21.00. Il servizio di navetta gratuito sarà effettuato il sabato e la domenica fino a Natale, oltre la vigilia di Natale e l’Epifania, e più precisamente il 18 – 19 – 24 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022.

Una volta partito da via Caduti di Nassiriya (Pacinotti), il bus navetta seguirà il seguente percorso circolare effettuando tutte le Fermate di Kyma Mobilità: via Japigia – via Minniti – via Principe Amedeo – via Crispi – Corso Umberto – via Margherita – Lungomare – Piazza Ebalia – via Oberdan – via Leonida – via Japigia – Corso Italia/Caduti di Nassirya (Pacinotti).