Stasera su Sky Arte

Stasera alle 20:40 su Sky Arte l’azienda tarantina Varvaglione1921 sarà la protagonista di B.E.V.I. la nuova puntata della serie TV sul mondo del vino. Arte, Creatività e Cultura del Vino in Italia sono gli ingredienti della fortunata serie tv B.E.V.I. (Bacche, Enologi e Vinattieri d’Italia) che ha preso il via da 20 ottobre scorso e in onda su Sky Arte (canali 120 e 400) e disponibile On Demand ed in streaming su NOW.

L’azienda pugliese Varvaglione1921 è tra le dieci cantine italiane scelte per un racconto del mondo del vino che sia progetto di alta visione vitivinicola ma anche legame con il territorio, con la sua storia, con la sua identità, in un viaggio che della bellezza e dell’arte facciano da traghettatori. Dalla Sicilia al Trentino, passando per la Puglia, arriva su SKY Arte un viaggio di scoperta alla ricerca di storie imprenditoriali esemplari e di territori che hanno contribuito a generare la civiltà della vite e del vino in Italia.





«Siamo orgogliosi di rappresentare la Puglia e di essere state selezionate tra le dieci aziende vitivinicole rappresentative dell’Italia del vino in questo progetto che ci inserisce in un contesto di grande storia della viticoltura italiana – commenta Marzia Varvaglione – e siamo felici di portare sul piccolo schermo la Puglia vinicola che oltre a fare buon vino si prende cura del proprio ambiente ed è attenta a valorizzare la storia del territorio circostante. Con i nostri vini portiamo nel mondo Taranto e la sua storia millenaria e siamo onorati che SKY Arte ci abbia scelto per un racconto intenso e declinato lungo le coordinate della bellezza».

Dalla Sicilia con Cantine Florio e Tasca d’Almerita, passando per Frescobaldi nel cuore della Toscana per raggiungere l’Umbria di Tenute Lunelli e l’Abruzzo di Masciarelli, oggi Sky Arte sarà la volta della Puglia e di Taranto attraverso il racconto della famiglia Varvaglione che quest’anno celebra il centenario dalla sua fondazione.