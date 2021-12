Letture a Km 0, al Presidio del Libro di San Giorgio Jonico si presenta “Montmartre”

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso 26 novembre, nella Sala Consiliare del Comune di San Giorgio Jonico, torna la rassegna “Letture a km 0 – La Cultura a filiera corta 5° Edizione”. Il secondo appuntamento è in programma sabato 11 dicembre 2021, dalle ore 18:30, nella sede del Laboratorio Urbano Mediterraneo/Presidio del Libro di San Giorgio Jonico, sito in via Trento S.N.C. (accanto all’Ufficio Postale).

La formula delle presentazioni prevede un’introduzione a cura di un rappresentante del presidio, che propone una sua suggestione sul libro seguita dal dialogo fra l’autore e un giornalista del territorio che interagiscono anche con il pubblico presente.





Il secondo appuntamento è dedicato sia ai grandi che ai piccoli, infatti, sarà presentata la graphic novel Montmartre (Lavieri edizioni, 2020,) dei tarantini Gaia Favaro e Gianfranco Vitti. Un poetico romanzo di formazione che vede la protagonista Lucille, trasferitasi a Parigi nel suggestivo quartiere di Montmartre dalla provincia francese. La protagonista si ritrova presto immersa nella poetica complessità del quartiere parigino. Montmartre la accoglie e quasi la sovrasta con i suoi colori, le vie affollate, i suoi artisti di strada e i clochard. Un quartiere che scaverà nel profondo della ragazza sciogliendo tutti quei nodi, quei dubbi e quelle insicurezze e che le permetterà alla fine di guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

La graphic novel, pubblicata nel dicembre del 2020, ha ottenuto un notevole successo sia di critica che di vendite; la pregevole edizione curata dall’editore Lavieri, in grande formato 19x25cm, con la copertina cartonata e 96 pagine tutte a colori. Un ottimo libro in un periodo storico che vede il fumetto al centro dell’attenzione mediatica grazie ad autori come Zerocalcare e Gipi.

A introdurre la serata e il libro sarà il giornalista Raffaello Castellano, coordinatore del Laboratorio Urbano Mediterraneo e responsabile del Presidio del Libro di San Giorgio Jonico, mentre a dialogare con gli autori della graphic novel sarà il giornalista e scrittore Michele Tursi (nostro direttore). L’evento è organizzato dal Laboratorio Urbano Mediterraneo – Presidio del Libro di San Giorgio Jonico, in collaborazione con l’A.C.S.I. Comitato Provinciale di Taranto ed il patrocinio di “San Giorgio Jonico – Città che legge”, ed è sostenuto dalla Regione Puglia Assessorato all’Industria Turistica e Culturale (Gestione e valorizzazione dei Beni Culturali).

L’ingresso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19, sarà consentito solo esibendo il Green Pass ed indossando la mascherina. Dato il ridotto numero di posti disponibili, è consigliabile la prenotazione chiamando i numeri 333 33 16 951 – 347 17 81 753.