Santa Rita Taranto-Angiulli Bari stasera al Palafiom

Reduce dalla bella prova di Trani, dove la sconfitta è arrivata quasi sulla sirena, al termine di un equilibrato tempo supplementare, il quintetto di coach Menga (assistente Simonetti) ospita questa sera al Palafiom l’Angiulli Bari. Palla a due ore 19. 30, ingresso gratuito (green pass).

Il giovane roster tarantino cerca la prima vittoria in campionato, anche per suggellare i progressi costanti registrati nel corso delle prime sei gare, nell’ultima delle quali ha fatto il suo debutto (in verità un gradito ritorno in casa Santa Rita) Daniele Pentassuglia. Appuntamento a stasera, Palafiom di Taranto ore 19.30, con la settimana gara di andata del campionato maschile di C silver di basket.





TABELLINO (sesta giornata)

Fortitudo Trani-Santa Rita 74-73

dopo un tempo supplementare (finale regolam. 64-64)

TRANI

DI SAVINO, XHUNGA ne, PIEMONTESE 8 , CICIRIELLO 2, DI LAURO 8, LOGOLUSO 17, SCERBINSKIS 21, CATANO 4, FERILLI, ACELLA 2, DE SARIO, TOTAGIANCASPRO 12

All. TOTARO, as. RASOLI

SANTA RITA

PACIFICO, BISANTI 6, MIRABILE ne, MOFFA, PENTASSUGLIA 5, INVIDIA 22 , RAGUSA 7, ZICARI 1, EGITTO 11, SALERNO 18, BITETTI 3, MALLARDI

All. Menga, ass. SIMONETTI

ARBITRI: Dibenedetto-Desposati

IL PROGRAMM A DI OGGI (settimo turno di andata)

AP Monopoli – Cestistica Barletta

S. Rita Taranto – Angiulli Bari

Nardò/Calimera – Cus Bari

Assi Basket Brindisi- Fortitudo Trani

SDB Lecce- Carovigno Basket

Barletta Basket -Sveva Pall. Lucera

Fortitudo Francavilla – Dinamo Brindisi

CLASSIFICA

Sveva Pall. Lucera 12

Dinamo Brindisi 10

Carovigno Basket 10

Academy Nardò Calimera 8

Angiulli Bari 6

Cestistica Barletta 6

Cus Bari 6

Assi Basket Brindisi 6

SDB Lecce 4

Barletta Basket 4

Fortitudo Trani 4

AP Monopoli 2

S. Rita Taranto 0

Fortitudo Francavilla 0