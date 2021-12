Nel pomeriggio si sono giocate tre partite. Il Messina ha battuto la Paganese (2-1), il Picerno ha vinto con la viubonese (1-0) mentre il Foggia è stato bloccato in casa dal Monterosi (1-1).

L’Avellino ha vinto per 3-0 sul campo del Campobasso. Stasera il quadro del girone C della serie C, prima gara di ritorno, si completerà con Latina-Palermo (ore 18), quindi Bari-Potenza, Catania-Monopoli, Juve Stabia-Andria, Turris-Taranto e Francavilla-Catanzaro (ore 21). Risultati in tempo reale qui.