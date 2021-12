Turismo e sostenibilità, dal 2 al 4 marzo un evento a Taranto

Sarà Taranto, la città dei due mari, a ospitare la settima edizione di BTM Puglia, uno dei principali eventi b2b di promozione del turismo del sud Italia, che ritornerà in presenza dal 2 al 4 marzo 2022 dopo il rinvio dell’edizione 2021.

La nuova edizione si presenta con un ricco programma di incontri tra buyer e seller e una veste rinnovata, che fa leva sulla necessità di un nuovo turismo fondato sulla sostenibilità. Per raggiungere questi obiettivi un’importante novità sarà dedicata nella giornata del 4 marzo agli amministratori e ai dirigenti di comuni, destinazioni e reti di imprese: si tratta di “BTM Lab – workshop di ascolto e di progetto”, una giornata di lavori, a ingresso riservato, in cui il comitato scientifico di BTM sarà a disposizione delle realtà che avranno aderito per analizzarne le esigenze e supportare le scelte che dovranno compiere nei prossimi mesi in tema di PNRR, sostenibilità ambientale e promozione dei territori.





Saranno tre le location a fare da cornice a questa tre giorni di incontro e riflessione sul futuro del turismo: si tratta del circolo Ufficiali di Taranto, del circolo Sottufficiali di Taranto e del Teatro Orfeo. Il circolo Ufficiali ospiterà le aree Expo, il BTM Lab, la sezione tematica dedicata al turismo wedding BTMinLove e le sale conferenze dove si svolgeranno eventi, workshop e focus di approfondimento. Il circolo Sottufficiali sarà invece la sede della sezione tematica dedicata al turismo enogastronomico BTMgusto e degli incontri B2B tra buyer e seller. Il Teatro Orfeo, infine, ospiterà la Main Hall della parte convegnistica e di formazione con i principali eventi attesi dal pubblico.

Ci sono altre due importanti aree tematiche in cui sarà suddiviso l’evento: in BTM Gusto produttori ed operatori del Turismo enogastronomico si racconteranno attraverso il cibo, le emozioni e la cultura dei territori per rispondere alla domanda: “Che sapore ha la felicità?”

Con BTM in love, fondamentale in un territorio come la Puglia che si posiziona come seconda destinazione wedding in Italia dopo la Toscana, si proporranno attività di formazione ed incontri B2B programmati tra seller e buyer internazionali, wedding planner e blogger affascinati dall’offerta del territorio pugliese.

Nel programma sarà confermato anche il format “BTM tra le Righe”, presentazioni con gli autori di libri e manuali sul turismo destinati a operatori turistici che vogliono aumentare le loro competenze in ambito di Hospitality, Digital Marketing e Innovazione nonché la giornata di formazione per gli operatori del turismo a cura della digital agency Titanka!