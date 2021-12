Il Taranto si regala tre punti in casa della Turris

Un grande Taranto. Perché in casa della forte Turris non è facile, se poi ci vai senza quasi tutta la difesa titolare e ti tocca fare i conti contro l’attacco più forte del girone..

Hanno sofferto appena dieci minuti i ragazzi di Laterza, tra il gol di Tascone (0-1) e la sua stessa autorete (1-1). Prima e dopo i due episodi , rossoblu quasi perfetti in fase di ripartenza, in uscita con la palla, in circolazione, caparbietà, tenuta fisica e lettura tattica dei momenti.

Il gol vittoria lo ha segnato Saraniti (1-2) prima di lui il palo iniziale di Santarpia (sullo 0-0) ed altre due-tre clamorose occasioni spalmate sull’incontro iscrivono a referto una squadra che meritatamente sale a 30 punti e si guadagna a pieni voti le vacanze di Natale: giorni preziosi per il recupero dei tanti infortunati oggi assenti in Campania. Da segnalare l’ottima prestazione, in un quadro buono generale, di Versienti e De Maria. Ma stasera un plauso è davvero per tutti.







La Turris – che muove benissimo la palla – ha confermato la qualità delle sue mezzali e una certa leggerezza nella fase difensiva. Non ha trovato il gol vittoria, tantomeno quello del pareggio. Ha vinto il Taranto e il suo magico 2021 non poteva finire meglio.

TURRIS-TARANTO 1-2

RETI: 20’ Tascone (TU), 30’ aut. Tascone (TA), 72’ Saraniti (TA)

TURRIS: Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Tascone (84’ Longo), Franco, Varutti (84’ Bordo); Giannone (89’ Pavone), Santaniello, Leonetti (78‘ Sartore). Panchina: Abagnale, Loreto, Zanoni, Lorenzini, Finardi, Palmucci, Iglio, Nocerino. All. Caneo.

TARANTO: Chiorra; Versienti, Zullo (74’ Bellocq), Benassai, De Maria; Marsili, Civilleri (89’ Labriola); Mastromonaco, Giovinco, Santarpia (66’ Falcone); Saraniti (74’ Barone). Panchina: Antonino, Zecchino, Pacilli, Ghisleni, Cannavaro, Italeng. All. Laterza.

ARBITRO: Federico Fontani di Siena

AMMONITI: Civilleri, Versienti, Marsili, Zullo, Barone, Giovinco (TA); Caneo, Di Nunzio (TU).

NOTE: Recuperi 2’, 5’. Angoli 5-2