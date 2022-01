Nella Concattedrale di Taranto il Coro Polifonico Parsifal

Approda a Taranto, in occasione del XXV anno della sua fondazione, il Coro Polifonico Parsifal. Il direttore artistico Andrea Crastolla per l’occasione ha scelto (dirigendo lui stesso) l’Ode per giorno di Santa Cecilia di George Friedrich Handel.

Della compagine musicale fanno parte il Coro Polifonico Parsifal, l’orchestra da camera Salento Consort, specializzata in esecuzioni barocche, il soprano Valeria La Grotta, il tenore Yumeng Ma, il flautista Andrea Mogavero e il violoncellista Gabriele Musio.





L’Ode per il giorno di Santa Cecilia di Haendel verrà eseguita bella Concattedrale di Taranto sabato prossimo, 8 gennaio (20.30). È’ possibile acquistare il biglietto su Vivaticket nelala sede degli Amici della Musica, a Taranto, ma anche al botteghino. Obbligo di green pass secondo normative vigenti.