SuperLega, rinviata la sfida Conad Perugia-Prisma Taranto

La “variante” covid colpisce ancora. La Lega Pallavolo Serie A informa sul sito internet ufficiale (www.legavolley.it) che “la gara Sir Safety Conad Perugia – Gioiella Prisma Taranto, in programma sabato 8 gennaio 2022 in diretta su RAI Sport, è rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid 19 di più di tre atleti della squadra di casa”.

La formazione di coach Vincenzo Di Pinto è reduce dal match interno contro Vero Volley Monza, perso 2-3 al tie break (leggi qui). Una gara impegnativa che i rossoblu hanno ben giocato fino al quarto set, cedendo sul finale ad avversari meglio organizzati. Ecco il commento di Mirko Corsano, direttore sportivo della Gioiella Prisma Taranto, riportato su www.legavolley.it. “Nel quarto set abbiamo iniziato a subire maggiormente in ricezione e abbiamo pagato dazio contro una squadra che poi è salita di livello. Monza ha dimostrato di essere una delle migliori formazioni del campionato”. Nelle parole del ds un pizzico di rammarico per non essere “riusciti a bloccare subito il momento positivo degli avversari. Guardiamo comunque il bicchiere mezzo pieno: è un punto che muove la classifica e potrebbe, alla lunga, rivelarsi fondamentale in ottica salvezza”.





Per Vero Volley Monza non è stata una passeggiata. Lo conferma Thomas Beretta sempre su legavolley.it. “E’ stata una partita tosta. Taranto ha dimostrato ancora una volta, come successo nelle ultime uscite casalinghe, di essere in grande forma. Per noi è un successo prezioso. Con le assenze che abbiamo avuto dobbiamo ancora trovare la nostra identità e stasera, caratterialmente, abbiamo fatto un passo in avanti. Serviva una vittoria per il morale ed il fatto di averla raggiunta con questa intensità l’ha resa ancora più importante. Da qui in poi dobbiamo continuare a fare punti, raggiungere vittorie e migliorare ulteriormente”.