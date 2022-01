Superlega: Prisma Taranto parte bene, ma perde al tie break contro Volley Monza

Peccato. Non solo la vittoria, ma i tre punti erano alla portata dei ragazzi di coach Di Pinto. Sul campo, però, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva al PalaMazzola ad opera della Vero Volley Monza. La Prisma Taranto porta a casa un solo punticino e non ha nemmeno il tempo di tirare il fiato. I rossoblu dovranno subito fare le valigie per l’Umbria dove sabato alle 18 Falaschi e compagni affronteranno il Perugia Volley Club.

Coach Di Pinto inizia in maniera classica: Falaschi in palleggio, Sabbi opposto, Joao Rafael e Randazzo schiacciatori, centrali Alletti e Di Martino con Laurenzano libero. Monza risponde con Orduna in palleggio, Davyschiba opposto, Katic e Dzavoronok schiacciatori, Galassi e Beretta centrali con Gaggini libero.





Il match parte bene per gli ionici: 25-22 al primo set e un’ipoteca sul secondo giocato a buon ritmo da entrambe le formazioni con Taranto che cede solo sul finale, 23-25. Nel terzo set la Prisma si invola quasi subito arrivando al massimo vantaggio di sei lunghezze mantenuto fino al termine: 25-19. Nella quarta frazione i primi scricchiolii. Monza ne approfitta subito. Katic e Dzavoronok macinano punti complice anche qualche errore in ricezione: 18-25 e tie break.

La Prisma Taranto sembra subito in difficoltà. Monza alza un muro impenetrabile che si oppone ai colpi di Joao Rafael e Gironi. L’incontro scivola via velocemente: 10-15 e fischio finale. Per la squadra di coach Di Pinto ora il campionato è decisamente in salita, a cominciare dal prossimo impegno in trasferta. Contro la capolista Perugia serviranno determinazione e massima concentrazione.

Gioiella Prisma Taranto – Vero Volley Monza 2-3 (25-22, 23-25, 25-19, 18-25, 10-15)

Gioiella Prisma Taranto: Stefani 1, Laurenzano (L), Alletti 8, Falaschi 6, Randazzo 20, Joao Rafael 18, Gironi 1, Sabbi 22, Pochini, Freimanis, Di Martino 7, Dosanjh. All. Di Pinto.

Vero Volley Monza: Grozdanov 3, Karyagin 1, Calligaro, Dzavoronok 32, Orduna, Galliani, Galassi 2, Katic 10, Beretta 8, Davyskiba 22, Gaggini (L). All. Eccheli.

ARBITRI: Caretti-Zavater. NOTE – durata set: 29’, 30’, 31’, 28’, 18’. Totale: 2 ore e 16 minuti.