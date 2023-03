L’operetta “Cin Cin là” al teatro Fusco di Taranto

Dopo il successo con Sold-Out registrato ieri sera al teatro Fusco di Taranto da “IL PAESE DEI CAMPANELLI“, continua la Stagione delle Operette 2023 organizzata dagli Amici della Musica “A. Speranza”. Domenica 5 marzo, al Teatro Fusco di Taranto, il sipario si alzerà alle ore 18.00 sul secondo titolo in programma, ovvero “CIN CIN LÀ”, forse l’operetta, tra quelle scritte e musicate dalla coppia Lombardo-Ranzato, più conosciuta dal pubblico operettistico internazionale.

“Cin Ci Là” operetta di Carlo Lombardo, con musiche di Virgilio Ranzato, presentata per la prima volta nel 1925 a Milano e seguita da centoventi repliche, è ambientata a Macao, in Cina, e la vicenda vede protagonisti due giovani sposi, Ciclamino e Myosotis, principi di Cina e Corea, troppo ingenui ed inesperti per garantire la nascita di un erede al trono.





L’arrivo da Parigi dell’attrice Cin Ci Là, ex amante dell’imperatore cinese, in procinto di girare un film a Macao, offre al Mandarino Fon-Ki lo spunto per affidare il principe Ciclamino alle “cure” dell’esperta donna. Ma, nella città cinese, giunge anche lo spasimante di Cin Ci Là, Petit Gris che, roso dalla gelosia, per vendicarsi rivolge le proprie attenzioni a Myosotis. Ciclamino s’innamora di Cin Ci Là e la vuole sposare, ma l’attrice saggiamente gli spiega che lei non vuole contrarre nessun legame duraturo. Del resto la principessa Myosotis è ora pronta a lasciare sogni e giochi adolescenziali e ad affrontare i suoi impegni di sposa regale. Merito dei due parigini l’aver svezzato sia Ciclamino che la sua giovane sposa per far sì che la Cina potesse avere un erede!

Ciò che maggiormente caratterizza il genere “operetta” è la vivacità e l’immediata orecchiabilità dei temi musicali, le situazioni inverosimili, le scenette esilaranti spesso ambientate in una fastosa cornice scenica. In “Cin Ci La”, ritroviamo tutto questo. Carlo Lombardo (libretto) e Virgilio Ranzato (musica) volgono lo sguardo all’esotismo in gran voga negli anni Venti, confezionando una deliziosa e sapida favola in musica che, tra pruderie, doppi sensi, equivoci, ammiccanti, scenette esilaranti, arricchiti dagli immancabili momenti lirici e parti recitate di sapore brillante, in effetti celebra l’amore.

Il tutto sostenuto da una regia fresca ed attuale, e da coreografie eleganti ed affascinanti nella loro filologica ispirazione alla Macao degli anni ’20. L’appuntamento rientra nella 79ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” organizzata sotto l’egida del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto, con il sostegno di PosteItaliane e la collaborazione dell’Associazione Musicale Mario Costa.

Gli ultimi biglietti sono disponibili su Liveticket.it o sul sito www.amicidellamusicataranto.it – Platea € 30,00 – Galleria € 25,00 Info Tel. 099.7303972 / Cell. 3293462658.