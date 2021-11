Il disegnatore Sal Velluto dagli Usa a Taranto per aiutare i delfini

Due eccellenze tarantine, famose in tutto il mondo, si abbracciano e uniscono le loro forze per un progetto meraviglioso: il “Taranto Dolphin Sanctuary” nei pressi dell’Isola di San Paolo, il centro in cui saranno ospitati ed accuditi i delfini provenienti da svariate situazioni di cattività.

Il tarantino Sal Velluto è stato il primo disegnatore italiano ad essersi affermato con le majors americane del fumetto, tra le quali anche Marvel e DC Comics, tanto da diventare una delle “matite” più amate al mondo. Classe 1956, nella sua straordinaria carriera Sal Velluto ha illustrato serie come Black Panther, Moon Knight, Batman, Justice League ed altre ancora, tra cui Phantom, il padre di tutti i supereroi; è stato anche creatore artistico di videogames come Jet Rider e Twisted Metal.





Sal, all’anagrafe Salvatore, pur vivendo dal 1986 negli USA con la sua splendida famiglia, ha sempre mantenuto un rapporto di amore profondo con Taranto, la città in cui è nato e vissuto crescendo in periferia, in tempi difficili in cui i ragazzini giocavano per strada in pantaloncini corti…

In occasione di una sua visita a Taranto Sal Velluto ha conosciuto Carmelo Fanizza e la sua Jonian Dolphin Conservation, apprezzandone le attività per lo studio e la tutela dei delfini, il simbolo iconico di Taranto. Carmelo Fanizza gli ha parlato del “Taranto Dolphin Sanctuary”, il progetto cui la Jonian Dolphin Conservation sta lavorando da tempo in collaborazione con l’Amministrazione Melucci, che l’ha inserito nel programma “EcoSistema Taranto”, e con il Dolphin Project di Richard O’Barry, premio oscar per il documentario “The cove”, icona mondiale della tutela dei cetacei in libertà, promotore di un progetto simile realizzato a Bali.

Artista sensibile e amante della sua città, Sal Velluto si è subito innamorato di questo “sogno nel cassetto” e, affinché possa diventare realtà, ha deciso di donare una parte di sé alla JDC durante l’evento “Sal Velluto abbraccia la Jonian Dolphin Conservation” che si terrà (prenotazione obbligatoria su Eventbrite), alle ore 11.00 di sabato 27 novembre, presso il Centro Ketos in Città Vecchia.