Aggiornamento sull’andamento dell’epidemia di covid-19 in Puglia. Oggi, 25 novembre 2021, sono stati registrati 233 nuovi casi su 23525 test. Una persona è deceduta. Leggi qui il Bollettino regionale

In tutta la Puglia sono 3830 le persone attualmente positive; 143 i ricoverati in area non critica; 19 in terapia intensiva. Nella provincia di Taranto i nuovi casi sono 23.