Gli argini di Spoon River a Ceglie Messapica

La manifestazione “Parole al Vento”ospiterà il 22 settembre alle 21:00 il progetto teatrale “Gli argini di Spoon River”, parte del ciclo umanista della compagnia Voci del Mare con la regia di Vladimir Voccoli e che ha registrato fin’ora diversi sold-out.

La piéce evoca nel titolo e omaggia nello spirito la celebre omonima antologia di Edgar Lee Masters pubblicata nel 1916, cambiando la prospettiva delle voci narranti: a raccontarsi non sono i morti ma i vivi, a cui viene offerto un riscatto dai silenzi e dall’invisibilità quotidiana, quando forse non è ancora troppo tardi per dare un nuovo corso agli eventi. I testi sono di Mara Venuto, poetessa e auttrice.





Parole al Vento si propone nel borgo medievale di Ceglie Messapica come percorso culturale, un bookwalk da gustare con i piedi per terra e con gli occhi al cielo: installazioni, luoghi della lettura, libroteche, via Libris, contest artistico, sculture di luce, spettacoli e incontri e spazi sperimentali di incontri che si snoderà fino a metà ottobre 2021. Ideatore e promotore della manifestazione l’associazione culturale Liber Libro, patrocinio dell’Amministrazione comunale. Tutti i dettagli qui https://www.facebook.com/LiberLibroOstuni