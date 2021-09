Santa Rita Basket Taranto: conferme, arrivi di rilievo e importanti novità

“Due squadre in serie C, nuovi e rilevanti arrivi nello staff, importanti conferme tecniche, graditissimi ritorni… e tanta voglia di tornare in campo su tutti i parquet della Puglia”. Sono gli ingredienti della nuova stagione agonistica alle porte, annunciati poco fa dalla Santa Rita Basket Taranto. Da un mese, del resto, nel Centro Sportivo Palafiom, tutti i gruppi agonistici si stanno preparando in vista dei rispettivi campionati di categoria.

Cominciamo dalle novità. La prima: in serie C Santa Rita Taranto raddoppia. Al quintetto maschile si aggiunge, infatti, quello femminile a coronamento di un progetto tecnico avviato tre anni fa. Le squadre si presenteranno ai nastri di partenza con un roster molto giovane (Uomini Under 19 e Donne Under 17) arricchito da innesti d’esperienza utili anche per la crescita quotidiana del gruppo.





“Graditissimo, e di rilievo tecnico – evidenziano dalla società – il ritorno in canotta gialloblu (e siamo alla seconda novità) di Gianluca Salerno, play che tra il 2016 e il 2019 è stato protagonista degli ultimi due esaltanti campionati di serie D e del più che soddisfacente debutto in C Silver, l’ultimo torneo regionale di categoria interamente disputato (il successivo sarebbe poi stato sospeso nel marzo 2020…). L’anno scorso la C silver non si è disputata.

Novità che si poggiano su fondamenta solide. Il progetto tecnico della società del presidente Felice Zicari fonda, infatti, sulla riconferma dell’intero staff tecnico, composto da allenatori di lungo corso con curricula ricchi di esperienze e successi”. Ecco le conferme: “Nicola Leale, coach che portò il Cus Jonico in Serie B e che vanta altre importanti esperienze (per esempio a Castellaneta, playoff per la B), per la seconda stagione consecutiva è il nostro responsabile del Settore Giovanile. E’ inoltre il coach della Under 17.

Giovanni Menga è il coach della squadra C silver, il gruppo che disputerà anche il campionato Under 19. Accanto a Menga, debutta in veste di assistente allenatore Francesco Simonetti, fresco di corso federale. Dirigenti accompagnatori Luciano Moffa (C Silver) e Nico Zicari (Under 19).

Anche per Sergio Voltasio è il secondo anno consecutivo alla Santa Rita: è l’allenatore della Under 16. Come Leale, godrà del prezioso supporto di coach Sandro Albanese, uno dei maestri della pallacanestro giovanile tarantina. Dirigente accompagnatore, Luciano Moffa.

Confermato coach Mario Buccoliero, tra le tante esperienze è stato tra i tecnici pluriscudettati del Cras. Al prof di Pallacanestro sarà affidato il gruppo degli Under 14-13 (coadiuvato da Albanese).

E restando in memorie Cras…eccoci all’altra novità stagionale: il preparatore atletico è il professor Mimmo Santarcangelo che, a parte le vittorie tricolore made in Taranto, vanta trascorsi prestigiosi in ambito azzurro.

Insomma, un altro arrivo di altissimo spessore professionale in casa Anspi Santa Rita Taranto, scelta rivolta alla preparazione fisica in un contesto tecnico già adeguatamente puntellato”.

Il settore femminile è affidato a coach Nicola Zicari: è l’allenatore che negli ultimi anni si è occupato delle Under, progetto giovanile “che si rinnova in collaborazione con la De Florio Taranto per affrontare il campionato Under 17. In vista dell’impegno in serie C (novità assoluta nella quasi trentennale storia della società) Santa Rita Taranto annuncia l’arrivo di Flavio Cosenza (ex arbitro di serie B uomini e A2 donne, già storico dirigente del Cus Jonico). Sarà quest’anno dirigente di riferimento del nostro roster femminile”.

MINIBASKET I corsi 2021 sono già cominciati la scorsa settimana nel Centro Sportivo Palafiom di Taranto.

“L’iscrizione resta ovviamente aperta a chiunque vorrà far provare piccoli/e aspiranti cestisti/e – chiudono dalla società tarantina – Coach Giuseppe Chiloiro affianca il responsabile del settore Giovanni Menga nella cura di un vivaio che accoglie nati e nate tra 2010 e 2016, componendo i gruppi Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli e Pulcini. Il futuro di tutto, basket compreso. (info pagina Fb Anspi Santa Rita Basket Taranto).