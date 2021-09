Il Cinzella Festival raddoppia nel 2022, a luglio Idles in concerto

L’eco dell’edizione 2021 del Cinzella Festival non si ancora spenta, ma già arrivano le prime notizie sul 2022. AFO6 e gli altri partner della rassegna di musica e cinema, diretta dall’attore Michele Riondino, fanno trapelare le prime anticipazioni attraverso i canali social.

Una conferma. Molto attesa. Gli Idles si esibiranno nella prossima edizione del Cinzella. La loro performance era già in programma quest’anno, ma è saltata causa covid. Il live della band inglese è previsto per il 17 luglio 2022 alle Cave di Fantiano di Grottaglie (Taranto). Proprio la data costituisce la seconda novità. Sin dalla sua nascita, infatti, il Cinzella si è sempre tenuto ad agosto.





“La nuova edizione del Cinzella si fa in due” , leggiamo sulla pagina Facebook del Festival. “Non ci bastava agosto e abbiamo scelto anche luglio”. Per il momento non trapelano altre notizie se non quelle di servizio relative alla prevendita disponibile solo su Dice https://link.dice.fm/4kQTtmCa3bb. Gli organizzatori, inoltre, avvisano che “i biglietti acquistati per il 2021 restano validi per la nuova data. Per ulteriori info e rimborsi contattare aiuto@dice.fm” (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è tratta dalla pagina Facebook del Cinzella Festival)