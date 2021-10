“BIKES”, scoprire Taranto su due ruote. Tour sul Mar Grande di Ethra e Pro Loco San Vito

La pioggia e il meteo non favorevole non hanno fermato i cicloesploratori che questa mattina hanno partecipato alla seconda tappa di BIKES- Kiliometri di Storie ed Esplorazioni in Bici. Gli archeologi di Ethra Archeologia e Turismo hanno raccontato le “storie del Golfo di Taranto”, durante una pedalata che ha raggiunto la spiaggia di Marchiaro e la zona di Viale del Tramonto.

L’evento di oggi si è svolto in collaborazione con la Pro Loco di San Vito. Due gruppi di cicloesploratori, infatti, sono partiti simultaneamente uno da San Vito, l’altro dai Giardini Virgilio per ritrovarsi a Marechiaro. La spiaggia è stata pacificamente e allegramente invasa da un plotone composto da circa 90 cicloesploratori. L’iniziativa intende promuovere la mobilità sostenibile e soprattutto l’uso della bicicletta; in parallelo vuole promuovere le bellezze paesaggistiche, artistiche e le vestigia storiche di Taranto.





La Pro Loco di San Vito ha simbolicamente installato una bicicletta sul rondò in prossimità di Viale del Tramonto proprio come invito ad utilizzare le due ruote come mezzo per gli spostamenti in città, oltre che per momenti di svago e di turismo. La giornata si è conclusa con l’estrazione di due biciclette messe in palio da Cicli Marangiolo.

“BIKES – Kilometri di Storie ed Esplorazioni in Bici”, è un’iniziativa realizzata da Ethra Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto; partner tecnico MF Cycling Bike Store di Taranto.