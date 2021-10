Taranto espugna Avellino, applausi Cus Jonico

DEL.FES AVELLINO – CJ BASKET TARANTO 61-85

Del.Fes Avellino: Stefano Spizzichini 18 (8/10, 0/1), Emin Mavric 13 (5/7, 1/4), Alessandro Marra 10 (3/9, 1/1), Norman Hassan 5 (0/0, 1/3), Allen Agbogan 5 (1/1, 1/2), Giuseppe nicolò Basile 4 (0/2, 1/3), Daniele D’andrea 2 (1/1, 0/1), Luka Cepic 2 (1/3, 0/0), Marco Venga 2 (1/2, 0/0), Enrico Zastavnyy 0 (0/0, 0/0). All. Robustelli.





CJ Basket Taranto: Alberto Conti 32 (8/9, 4/5), Riziero Ponziani 17 (6/6, 1/1), Hugo Erkmaa 15 (3/3, 3/3), Giovanni Gambarota 5 (1/1, 1/2), Manuel Diomede 5 (0/2, 1/1), Ricards Klanskis 5 (2/4, 0/0), Biagio Sergio 3 (0/4, 0/2), Matteo Carone 3 (0/0, 1/2), Lorenzo Porcelluzzi 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0). All. Olive

NOTE – Arbitri: Marcello Martinelli di Brescia e Jacopo Spinelli di Cantù (CO). Parziali: 12-17, 12-24, 21-23, 16-21. AV – Tiri liberi: 6 / 14 – Rimbalzi: 20 9 + 11 (Stefano Spizzichini 6) – Assist: 10 (Giuseppe nicolò Basile 4); TA – Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 22 3 + 19 (Ricards Klanskis 5) – Assist: 13 (Riziero Ponziani, Biagio Sergio 3).

Serviva un segnale importante perché il primo successo non rimanesse isolato. Ed il CJ Basket Taranto lo ha dato. Concesso il bis in Campania dove i rossoblu: 85-61 sul parquet della DelFes Avellino nella quarta giornata del campionato di serie B Old Wild West, girone D. Una prestazione di spessore, dominando per quasi tutti i 40 minuti spezzando la partita nel secondo quarto e mettendola al sicuro nel terzo, scacciando anche i fantasmi della rimonta subita a Sant’Antimo due domeniche fa… dopo il vantaggio all’intervallo. Sugli scudi Alberto Conti autore di 32 punti coadiuvato da Ponziani (17) ed Erkmaa (15) decisivo nei primi due quarti. Importante l’apporto di tutti.

Anche la seconda vittoria è in cascina, la classifica sorride sempre di più. E domenica al Palafiom arriva LaPietra Monopoli (in foto Ponziani – di A. Castellaneta, diffusa dall’ufficio stampa del Cus Jonico)