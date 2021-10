Foggia-Taranto, che derby! 1-1 allo Zaccheria

Un gran bel derby quello appena terminato allo Zaccheria di Foggia. 1-1 il risultato finale di una partita giocata a viso aperto, con grande intensità su entrambi i fronti.



Ribaltamenti improvvisi e tanta corsa: Taranto e Foggia non si sono risparmiate questo pomeriggio. (foto Aurelio Castellaneta, Saraniti nel derby Taranto-Andria 20 ottobre 2021).





Il Taranto è passato in vantaggio con Saraniti, su calcio di rigore, a suggello di un primo tempo di marca rossoblu (un gol annullato, da rivedere, e un’altra buona occasione per raddoppiare).

Nella ripresa il Foggia ha spinto, ha corso tanto e ha poi ottenuto il meritato pareggio con Peterman.

Al Foggia per vincere “è mancata un po’ di velocità contro una squadra che si difende bene” per dirla con Zeman (dichiarazione in diretta su Antenna Sud, a fine gara). Il Taranto, da par suo, avrebbe poruto sfruttare meglio qualche contropiede per fare il colpo. Pareggio giusto. Una bella partita.

