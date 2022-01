Vaccinazione covid 5-11 anni, open day a Taranto: dove e quando

(fonte Asl Taranto) “In Asl Taranto, la campagna vaccinale anti-covid dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni procede spedita. A partire dalla prossima settimana, le sedute vaccinali sono state programmate negli stessi hub utilizzati per gli adulti, in sedute dedicate esclusivamente ai bambini, in modo da consentire una gestione più ottimizzata dell’incremento del numero di accessi”.

L’accesso agli hub per le sedute vaccinali pediatriche è consentito solo tramite prenotazione della prima dose e appuntamento specificamente ricevuto per la seconda dose. A partire dalle 14 dello scorso 3 gennaio, infatti, è possibile prenotare la prima dose del vaccino anti-covid pediatrico (5-11 anni) con le stesse modalità valide per gli over 12: online sul portale “La Puglia ti vaccina”, nelle farmacie abilitate e telefonicamente tramite CUP.





OPEN DAY

Asl Taranto ha previsto, inoltre, un evento vaccinale “open day” senza prenotazione, giovedì 6 gennaio, nell’hub allestito presso il centro commerciale Porte dello Jonio, dalle 9 alle 14.

Negli orari di apertura dell’hub (dalle 9 alle 14), potranno ricevere la prima dose con formulazione pediatrica del vaccino tutti i bambini e le bambine nate dal 7 gennaio 2010 al 6 gennaio 2017 (5-11 anni). L’accesso è possibile senza prenotazione, fino a esaurimento della fornitura giornaliera di dosi, in modalità “drive through”, per cui è opportuno indossare abbigliamento che faciliti le operazioni. È necessario la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.