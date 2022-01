Non rallenta il contagio covid in Puglia, anzi. Visto il rapporto tra casi rilevati e tamponi registrati (oscillante ma non certo sottovalutabile nell’ultima settimana) occorre massima prudenza e il ricorso a tutte le prescrizioni attuabili, a cominciare dall’uso costante e ovunque della mascherina.

Aggiornamento dati di oggi, 5 gennaio 2021. In Puglia sono stati registrati 5.514 nuovi casi a fronte di 71.121 test giornalieri. (leggi qui il dettaglio per province)