Ungaretti legge Leopardi, posti esauriti alla “prima” di Guadagnolo

Martedi 21 settembre alle 18 nell’aula magna dell’Università in via Duomo (ex caserma Rossaroll) sarà presentato a Taranto il libro “Ungaretti legge Leopardi” di Mario Guadagnolo-Scorpione Editrice.



La serata sarà condotta dalla Nicla Pastore. Dopo il saluto del sindaco Rinaldo Melucci e del prof Riccardo Pagano, interverranno il prof Piero Massafra (editore), il prof Pierfranco Bruni, il prof Paolo De Stefano e il prof Alberto Altamura.

L’attore Massimo Cimaglia leggerà le poesie di Ungaretti e Leopardi con il sottofondo musicale del violino di Francesco Greco che poi eseguirà un “OMAGGIO A ENNIO MORRICONE QUASI UN CONCERTO”.





Infine, sarà proiettato il video “INTERVISTA A GIUSEPPE UNGARETTI” di Ettore della Giovanna-Videoteca RAI 1961.

A causa del covid i posti sono contingentati e in sala si accede per prenotazione e muniti di green pass. Al momento i posti per prenotazione sono esauriti, evidenziano gli organizzatori.