Torna il Premio Satyrion per l’Archeologia, il 18 settembre la consegna

Torna il tradizionale appuntamento con il Premio internazionale Satyrion per l’Archeologia, giunto alla XXII edizione. La manifestazione chiude gli eventi dell’Estate leporanese ed è in programma sabato 18 settembre 2021, alle 20,30.

“Il castello Muscettola di Leporano – spiega una nota stampa – ancora una volta diventa contenitore culturale di una manifestazione di elevato significato etico che offre un riconoscimento a quanti, con i loro studi, scavi e ricerche, hanno riportato alla luce resti di antiche civiltà e rinsaldato i vincoli e le radici che ci legano ad un illustre passato”.





Protagonista di questa nuova edizione del Premio Satyrion è l’Archeologia subacquea. “Il Comitato scientifico – prosegue la nota – costituito dalla Soprintendente Barbara Davidde, della Soprintendenza Nazionale

per il patrimonio culturale subacqueo, dal funzionario archeologo Laura Masiello, da Eva Degl’Innocenti

Direttrice del MArTA, e dalla studiosa di archeologia Giovanna Bonivento hanno individuato all’unanimità

in ex aequo due archeologi subacquei a cui conferire il prestigioso Premio Satyrion per l’Archeologia:

Roberto Petriaggi e Rita Auriemma”.

“Roberto Petriaggi è archeologo e subacqueo italiano. Ha svolto attività di tutela archeologica presso varie

Soprintendenze italiane, presso il Servizio Tecnico per l’Archeologia Subacquea (STAS), è stato direttore del

Museo delle Navi Romane di Fiumicino e ha diretto ricerche e campagne di archeologia subacquea in Italia

e all’estero, particolarmente in Yemen, Oman, Libia”.

“Rita Auriemma, archeologa, ricercatrice e professore aggregato presso il Dipartimento Beni Culturali dell’Università del

Salento, insegna Archeologia Subacquea, attualmente nell’ambito del corso di laure specialistica in Archeologia; svolge, inoltre, l’insegnamento di Archeologia dei paesaggi costieri e subacquei presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” dell’UniSalento dall’a.a. 2020-2021″