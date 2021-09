Due mostre sul restauro architettonico a cura del Politecnico di Bari

Due mostre dedicate al restauro architettonico. Sono organizzate dal settore disciplinare del Restauro del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (dICAR) del Politecnico di Bari e saranno inaugurate l’1 settembre nel capoluogo di regione nell’ambito di due eventi internazionali.

“La prima, Il restauro nel Politecnico di Bari, itinerari di ricerca per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio costruito, partecipa sino al 3 settembre (9:30 –18:30; venerdì, 3, 9:30 – 14:30), al Salone Internazionale del Restauro di Bari, presso la Nuova Fiera del Levante. Ingresso libero previa registrazione sul sito, www.salonedelrestauro.com”.





“La mostra – spiega una nota stampa del PoliBa – tavole, disegni, immagini, presenterà i risultati delle ricerche condotte dal Politecnico e dal Dipartimento ICAR in diverse realtà della Puglia sulla base di protocolli d’intesa con diverse Amministrazioni Comunali, tra cui Ginosa (TA), Altamura (BA), Spinazzola (BAT), Ascoli Satriano (FG) e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. La mostra vuole significare e confermare la forte presenza della componente Restauro del dICAR nel territorio pugliese e la collaborazione con le Istituzioni del territorio pugliese attive nel settore dei Beni Culturali per attuare una visione strategica per la salvaguardia e la rivitalizzazione di patrimoni poco conosciuti e scarsamente indagati”.

La seconda mostra, “Il dICAR per la Puglia e la Terra di Bari, esposizione degli studi e delle ricerche nel settore del restauro”, organizzata dal Dipartimento ICAR del Poliba, è stata allestita a Bari, in occasione di “BiArch, il Festival Internazionale dell’Architettura di Bari” presso Palazzo Simi, strada Lamberti. L’esposizione sarà inaugurata l’1 settembre, alle ore 17:00 e sarà fruibile sino al 20 settembre (orari, 9:30 – 18:30).

“Anche qui – scrive il Politecnico di Bari – saranno presentati per settore, numerosi siti e monumenti: da quelli conventuali di Ostuni, Brindisi, Barletta, Massafra, Trepuzzi, Mola di Bari, Putignano, Trani; alle chiese di Bari, Bitonto,

Conversano, Binetto, Molfetta Monopoli, Polignano e di alcuni dei centri già citati, ai centri storici di Gravina, Altamura, Taranto”.