Teatro Orfeo, i nomi della stagione teatrale

Maurizio Micheli, Valentina Lodovini, Paolo Fresu, Corrado e Camila Tedeschi, Francesco Greco, Marco Falaguasta, Roberto Lando, Giulia e Paola Michelini (nell’immagine di copertina, Adriano Di Giorgio, direttore artistico del teatro Orfeo – foto Aurelio Castellaneta).

Sono i nomi della stagione teatrale (appuntamenti in abbonamento ed extra abbonamento) presentata stamane all’Orfeo di Taranto:

– 26 novembre 2021 “Partenza in salita” con Corrado e Camilla Tedeschi

– 30 novembre 2021 “Alza la voce” con Giulia e Paola Michelini

– 2 dicembre 2021 “Una serata leggerissima” con Roberto Lando

– 10 dicembre 2021 “Neanche il tempo di piacersi” con Marco Falaguasta

– 14 gennaio 2022 “Uomo solo in fila” con Maurizio Micheli

– 24 gennaio 2022 “Tutta casa, letto e chiesa” con Valentina Lodovini





Spettacoli fuori abbonamento

– 19 novembre 2021 “Gran concerto doppio” con Francesco Greco

– 14 dicembre 2021 “Tempo di Chet” Paolo Fresu Trioi

I prezzi della campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2021: Platea e prima galleria 185 euro, seconda galleria e platea laterale 160 euro, terza galleria 130 euro

Per informazioni, abbonamento e biglietti: 099 4533590 – 3290779521

www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it