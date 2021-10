Santa Rita Basket, C Silver: sabato la prima al Palafiom

Squadra giovane con innesti di esperienza. Primo fra tutti il play Gianluca Salerno, il capitano che rimanda alle stagioni di vertice in D e alla prima esaltante annata in C silver Puglia.

Coach Giovanni Menga e il suo quintetto affronteranno sabato prossimo, 30 ottobre (palla a due ore 19) la prima di campionato Serie C silver Puglia 2021/2022.





Al Palafiom sarà di scena La Scuola di Basket Lecce.

La società del presidente Felice Zicari riattiva così il progetto giovani, avviato prima dello stop forzato dei campionati, e arricchisce la prima squadra di nuovi arrivi accompagnati, come detto, da inserimenti che garantiscono anche esperienza.

Per gli Under 19 del roster il campionato che sta per cominciare sarà una vera e propria palestra tecnica e tattica: settimana per settimana, gara dopo gara..

Staff

Coach Giovanni Menga, assistente coach Francesco Simonetti, preparatore atletico Mimmo Santarcangelo, dirigente accompagnatore Luciano Moffa.

Squadra

SALERNO GIANLUCA play – classe 1993

BISANTI DANIELE guardia ’96

ZICARI PIO guardia ’03

EGITTO RICCARDO ala grande ’01

RAGUSA MATTIA ala grande/centro ’98

GALEANDRO FRANCESCO play ’02

FANIZZI FRANCESCO ala grande ’03

DOMENICO BITETTI centro ’96

SERGIO INVIDIA ala piccola ’00

GAETANO GIUSEPPE guardia ’03

ALBANO MATTEO centro ’04

MOFFA SIMONE ala piccola ’06

PACIFICO ANGELO play ’04, MALLARDI MARCO ala grande/centro ’04 e MIRABILE GAETANO ala piccola ’04 (prestiti Virtus Taranto)

Serie C silver Puglia 2021/2022. Squadre partecipanti: Angiulli Bari, Ap Monopoli, Assi Basket Brindisi, Barletta Basket, Basket Calimera, Carovigno Basket, Cestistica Barletta, Cus Bari, Dinamo Brindisi, Fortitudo Francavilla, Fortitudo Trani, Santa Rita Taranto, Sdb Lecce, Sveva Pall. Lucera.

Prima partita sabato 30 ottobre, ore 19. Palafiom: Santa Rita Taranto – la Scuola di Basket Lecce,