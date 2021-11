Taranto, un video di animazione per Ketos realizzato dagli studenti della Galilei

Un video di animazione, pensato, realizzato e finalizzato a promuovere l’attività di Ketos Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Il video è stato realizzato con le modalità della stop motion animation da Nicola Sammarco assieme a 12 studenti della 2 A dell’Istituto Comprensivo Galilei, plesso Galilei. E’ il risultato di un laboratorio condiviso avviato presso il Centro Ketos e durato due mesi.

L’azione è ricompresa nel progetto KETOS PER LA BLUE ECONOMY sostenuto dalla Regione Puglia, Sezione Economia della Cultura, Avviso Pubblico “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021. Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali”.





Classe 1992, Nicola Sammarco ha lavorato a lungo nell’animazione per le più importanti industrie del settore (Walt Disney, Pixar, Universal Studios, Netflix) e rappresenta uno dei creativi più promettenti del territorio, capace di avere uno sguardo attento all’ambiente circostante e di guardare in maniera propositiva alla genesi di iniziative culturali di spessore.

Sammarco ha scommesso su Taranto (leggi qui), dando vita nel cuore della città vecchia alla sua casa di produzione la Nasse Animation Studio che nelle scorse settimane ha dato avvio alla produzione di “Nicopò”, la prima serie animata nata a Taranto a sfondo ecologico.