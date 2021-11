Per la Prisma Taranto Volley difficile trasferta contro la capolista Civitanova

Archiviato il successo contro la Kioene Padova, la Gioiella Prisma Taranto Volley è pronta a tornare in campo per l’anticipo della 10^ giornata del campionato di Superlega. La compagine tarantina, giovedì sera alle ore 20.30 (diretta su Volleyballworld TV) farà visita ai Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, attuale capolista del raggruppamento della massima divisione con 16 punti in 7 partite.

La sfida, prevista inizialmente per domenica 12 dicembre 2021, è stata anticipata per consentire la partecipazione della formazione marchigiana al Mondiale per Club 2021, che si terrà dal 7 all’11 dicembre, in Brasile. All’Eurosuole Forum, la squadra di coach Di Pinto – settima forza del campionato, a quota 7 punti in classifica – dovrà sfoderare una prestazione di altissima qualità per mettere in difficoltà la formazione allenata dall’ex CT della Nazionale Italiana Gianlorenzo Blengini.





La compagine marchigiana vanta nel suo roster giocatori di grandissima esperienza: dai palleggiatori Sottile e De Cecco, all’opposto Garcia Fernandez, dagli schiacciatori Juantorena e Zaytsev, ai centrali Simon e Anzani.

La Gioiella Prisma Taranto, consapevole delle difficoltà della sfida contro la scudettata Cucine Lube Civitanova, cercherà di continuare nel suo percorso di crescita, sulle ali dell’entusiasmo, dopo la vittoria ottenuta tra le mura amiche del PalaMazzola nell’ultimo turno di campionato.

“La nostra squadra, con un allenatore come coach Di Pinto – afferma Tonio Bongiovanni, Presidente della Gioiella Prisma Taranto Volley – è in grado di poter crescere e adattarsi ai momenti di difficoltà. I nostri ragazzi cercano di fare il meglio possibile per rendere felice la società e i suoi tifosi. Il gruppo mi sta sorprendendo, non mi attendevo questo atteggiamento da parte loro: conoscendo alcuni atleti da diversi anni, sono rimasto stupito dalla loro voglia di mettersi in discussione e dalla loro disponibilità. Le motivazioni sono alla base del nostro sport: la squadra vuole crescere ancora. A Civitanova andremo per divertirci, con la consapevolezza che affronteremo una delle migliori squadre del panorama mondiale. Vogliamo provare a regalare una gioia a tutti i nostri tifosi, nonostante l’impegno sia apparentemente proibitivo. La sfida contro i marchigiani è un vero spot per la pallavolo: ci sarà da divertirsi”.

Saranno Rocco Brancati di Potenza (PZ) e Ubaldo Luciani di Chiaravalle (AN) i direttori di gara dell’incontro. Prima battuta alle ore 20.30. PRECEDENTI: 14 (11 successi Cucine Lube Civitanova, 3 successi Gioiella Prisma Taranto).

Intanto la Gioiella Prisma Taranto Volley ha reso noto che “è stato risolto consensualmente il rapporto tra la società sportiva e l’atleta Davide Pellegrino. Il sodalizio ionico, nel ringraziare Davide per il contributo offerto in questi mesi di attività sportiva, gli augura un brillante proseguimento di carriera”. (Credits: Foto Aurelio Castellaneta)