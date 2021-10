“Nicopò”, nasce a Taranto la prima serie animata al 100% ecologica

La sua grande passione per il disegno ed i fumetti l’aveva portato da Taranto alla Walt Disney Italia. Nicola Sammarco, disegnatore di grande talento, ha scommesso sulla sua città con un ambizioso progetto nel campo dell’animazione. E ora inizia a raccoglierne i frutti.

Il primo nato è una serie animata intitolata “Nicopò”. E’ lo stesso Sammarco ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook insieme a Paolo Rusciano. Nicopò entra in produzione e si tratta, dicono gli autori, della “prima serie animata 100% ecologica al mondo”.





L’avventura professionale di Sammarco a Taranto è iniziata poco più di un anno fa con la costituzione della casa di produzione Nasse Animation Studio. Una sfida nella sfida la decisione di insediare gli studios nella Città vecchia. Una scelta non facile. “Ci sconsigliarono di fare animazione in Puglia perché nessuno avrebbe investito nei nostri progetti – racconta oggi Sammarco – la realtà, per chi sogna e crede realmente in quel sogno, è ben diversa, perché la visione del nostro progetto ci guida nell’oscurità, ci permette di vedere chiaramente il sogno, già realizzato nella nostra mente, consentendoci di muovere i nostri passi nella direzione più opportuna, anche quando questa appare la più tortuosa”.

Il sogno, quindi, non solo ha preso forma trasformandosi in una bella realtà ma tra poco potrebbe conoscere un’ulteriore fase di sviluppo. “A breve, sulla nostra pagina Nasse Animation Studio – conclude Sammarco – nuove opportunità lavorative”. Stay tuned!