Taranto, Renzo Rubino in concerto a Mercato Nuovo

Riparte la programmazione autunnale di Mercato Nuovo a Porta Napoli riparte, dopo il successo di pubblico dell’iniziativa estiva “Bagni Venere”.

Ricco il programma del primo weekend di apertura a fine settembre: una mostra d’arte contemporanea, dj set e musica d’autore. “Dopo l’intervento urbano del gennaio 2021 dell’artista Ezia Mitolo, dal titolo Il giardino dei bisbigli – spiega una nota stampa – l’arte contemporanea torna a farsi largo sotto le volte di Mercato Nuovo in continuità con la ricerca di autori e artisti tarantini d’interesse, già avviata da giugno 2020. L’Associazione Culturale Musicasetta si rivolge infatti a intercettare la produzione del territorio nelle arti visive, quelle solide o nuove espressioni che esibite in mostre su misura accompagnano l’offerta musicale e teatrale, portando all’attenzione della città temi, tecniche e nomi dell’arte”.





“Con le nuove riaperture e la possibilità di accedere in sicurezza agli spazi interni della sala concerti – prosegue la nota stampa – giovedì 30 settembre inaugura la mostra personale di Simona Anna Gentile (Taranto, 1993), brillante giovane promessa della pittura contemporanea che dopo la formazione all’Accademia di Belle Arti e al PIA Studio di Lecce, dal 2018 lavora con istituzioni e curatori di rilievo nazionale. Dal titolo “Babushka’s Dream”, a cura della storica dell’arte Cristina Principale, la mostra presenta i due poli della ricerca dell’artista: dal disegno, appuntato su carta, alla pittura gestuale e colorata su tessuto, dagli studi nella dimensione di un foglio alla tecnica mista su grande formato. Oltre l’evento d’inaugurazione, sarà possibile visitare “Babushka’s Dream” fino al 14 ottobre nei giorni e orari d’apertura di Mercato Nuovo”.

“Venerdì 1 ottobre nuovo appuntamento alla consolle col dj ostunese, di stanza a Taranto, Enrico Goffredo, per una raffinata session d’ascolto rigorosamente di vinili. Concerto di punta sabato 2 ottobre: Renzo Rubino approda sul palco di Mercato Nuovo in band, dopo l’estate impegnata nel suo ormai famoso festival pugliese Porto Rubino. Con quattro album all’attivo e il prossimo in uscita, Rubino si conferma tra i cantautori più interessanti in Italia. Posti limitati nel rispetto delle normative anti Covid-19. Ingresso riservato ai soci Arci, muniti di Green Pass e mascherina. Prevendita dei biglietti per l’evento di Renzo Rubino disponibile su DICE.fm Info +3394869954 e dettagli sui Canali Ufficiali di Mercato Nuovo Taranto”.