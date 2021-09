Taranto-Monterosi, le probabili formazioni

Il Taranto cerca la seconda vittoria consecutiva casalinga, il Monterosi è a caccia di un risultato che possa dare vigore al proprio campionato. Gli ionici sono secondi a quota 10, alle spalle del Bari capolista (11). I laziali hanno sinora conquistato tre punti, frutto di tre pareggi. Per entrambe, stasera allo Iacovone (palla a centro 17.30) l’obiettivo è la continuità (foto Aurelio Castellaneta, Taranto-Latina 2-0 26sett2021).

I convocati per questa sesta giornata del campionato di serie C, girone C.





TARANTO Portieri: Chiorra; Loliva; Antonino. Difensori: Tomassini; Granata; Zullo; Benassai; Ferrara; De Maria; Riccardi. Centrocampisti: Marsili; Bellocq; Mastromonaco; Labriola; Civilleri; Cannavaro; Attaccanti: Santarpia; Italeng; Saraniti; Giovinco; Pacilli.

MONTEROSI Portieri: Alia; Borghetto; Basile. Difensori: Mbende; Cancellieri; Piroli; Rocchi; Polito; Verde. Centrocampisti: Buono; Franchini; Zakaria; Di Paolantonio; Buglio; Parlati. Attaccanti: Polidori; Ferri Marini; Adamo; Caon; Costantino

Le probabili formazioni

Taranto (4-3-3): Chiorra; Tomassini, Ferrara, Benassai, Riccardi, Bellocq, Marsili, Civilleri; Giovinco, Saraniti, Pacilli.

Monterosi (3-5-2): Borghetto; Rocchi, Piroli, Mbende; Polito, Parlati, Buglio, Cancellieri, Dipaolantonio; Polidori, Costantino.

Il turno di campionato

Messina – Bari

Taranto – Monterosi Tuscia

Fidelis Andria – Foggia

Latina – Juve Stabia

Monopoli – Picerno

Paganese – Vibonese

Palermo – Campobasso

Potenza – V. Francavilla

Catania – Turris (domani)

Avellino – Catanzaro (domani)