Taranto, i concerti di fine e inizio anno a cura dell’Orchestra della Magna Grecia

Martedì 28 dicembre alle 21.00 nella Concattedrale Gran Madre di Dio “Note natalizie”, pianoforte e voce con Frida Bollani Magoni. E’ il sesto appuntamento con la Stagione orchestrale 2021-2022 a cura dell’ICO Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano.

Frida Bollani Magoni, diciassette anni, cantante, pianista, compositrice, è figlia d’arte. I suoi genitori sono Stefano Bollani, grande musicista e compositore, e Petra Magoni, famosa cantante jazz. I due artisti riconoscendo in Frida qualità e sensibilità non comuni, l’hanno subito incoraggiata nel coltivare una spiccata inclinazione per la musica (nonostante una malattia congenita che l’ha resa cieca dalla nascita).





Ad appena sette anni, Frida studia pianoforte, successivamente lavora sulla sua voce, diventando anche una eccellente interprete. Canta in duetto con sua madre Petra sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Registra un enorme successo sui social con le esecuzioni di “Hallelujah” di Leonard Cohen, “La cura” di Battiato e “Caruso” di Dalla. Brani, questi ultimi, da lei eseguiti in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica svoltasi al Quirinale in presenza del presidente Sergio Mattarella.

Altri due concerti di fine-inizio anno: “Happy Birthday Teatro Fusco!”, giovedì 30 dicembre alle 21.00 nel Teatro comunale Fusco con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia diretta da Dominga Damato, con il soprano Sara Intagliata; “Concerto di Capodanno”, sabato 1 gennaio alle 11.30, sempre nel Teatro comunale Fusco: musiche di Strauss, Rossini, Ponchielli e Arditi, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, con il soprano Claudia Urru.

Frida Bollani Magoni, pianoforte e voce, martedì 28 dicembre alle 21.00, Concattedrale Gran Madre di Dio (posto unico 30euro); “Happy Birthday Teatro Fusco!”, giovedì 30 dicembre alle 21.00 nel Teatro comunale Fusco con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia (ingresso gratuito su prenotazione); “Concerto di Capodanno”, Orchestra della Magna Grecia sabato 1 gennaio alle 11.30, Teatro comunale Fusco (30euro platea, 25euro galleria; sconto 5euro per abbonati Stagione Orchestrale e Teatro comunale Fusco). Green pass obbligatorio. Info: OMG, info Taranto: via Giovinazzi 28 (3929199935). Biglietti anche online su eventbrite. Sito: orchestramagnagrecia.it