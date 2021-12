Erasmo for Christmas, tre opere di Rizzotti dedicate al mito rossoblu. Mostra benefica

L’Aps Taras 706 a.C., in collaborazione con il Gruppo Taranto Mia, apre le porte della propria sede per l’iniziativa “Erasmo for Christmas”.

I ritratti del numero 9 di Capracotta, frutto dello straordinario talento di Marco Rizzotti, saranno in mostra dal 28 al 30 dicembre dalle 17 alle 20.30 nella Casa Taras a Parco Cimino. Marco Rizzotti è uno scultore, pittore ed artista digitale esperto nel 3D. Tarantino, vive in Germania. Specializzato nella grafica 3D, è esperto nella creazione di modelli

digitali per l’industria del gaming. Trasferitosi in Germania, ha collaborato con alcune delle più famose aziende del settore gaming mondiale.





“Tifoso e sostenitore dei colori rossoblù, ha voluto realizzare tre opere dedicate al mito Iacovone proprio per testimoniare – evidenziano dalla Aps Taras in una nota – quanto la lontananza non scalfisca in alcun modo la passione e l’amore per Taranto e per questi colori. L’intero ricavato verrà devoluto ad Abfo-Associazione benefica Fulvio Occhinegro e all’associazione Amici di Manaus”.