Aspettando il Mysterium Festival, domenica sera al Castello Aragonese di Taranto

Domenica 19 dicembre alle 19.00 al Castello aragonese di Taranto per la rassegna “Aspettando il Mysterium Festival”, in programma “Reading dello spirito”, con l’attrice Daniela Delle Grottaglie e la sand-artist Erica Abelardo. Ingresso gratuito su prenotazione (on line: eventbrite). La “sand art” è una tecnica illustrativa attuata attraverso la manipolazione di granelli di sabbia in controluce e su un piano luminoso.

“Aspettando il Mysterium Festival” è una rassegna promossa dall’Arcidiocesi di Taranto insieme con il Comune di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia, Le Corti di Taras e in collaborazione con Ministero della Cultura e Regione Puglia. Ingresso gratuito su prenotazione.





Eventi condivisi con Pugliapromozione (#WeareinPuglia) e con il Comitato scientifico del Mysterium Festival. Preziosa, come sempre, collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio: BCC San Marzano, Fondazione Puglia, Programma Sviluppo, Comes, Chemipul. Orchestra della Magna Grecia: Taranto, via Giovinazzi 28 (392.9199935). Info e aggiornamenti su: www.orchestramagnagrecia.it