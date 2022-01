Vaccino obbligatorio per gli over 50. Ecco i nuovi provvedimenti del Governo contro il Covid

Obbligo vaccinale contro il Covid per tutti gli over 50. A scuola si torna regolarmente il 10 gennaio prossimo (in foto la home page del sito del Governo che richiama al Consiglio dei Ministti n.55 terminato poco fa).



Sono alcuni dei provvedimenti assunti stasera del Consiglio dei Ministri. Su Governo.it, tutte le decisioni.





“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge)

Obbligo vaccinale

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.