Strade Maestre, nuova stagione Koreja a Lecce

Apertura alla 19 con un incontro dal titolo Quale cultura per i diritti? Esperienze e riflessioni sulla promozione dei diritti tramite la cultura.

Parte sabato 9 ottobre la nuova stagione di STRADE MAESTRE, XXV edizione, un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia Assessorato Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica; PACT – Polo Arti, Cultura Turismo della Regione Puglia; PiiiL Cultura; Comune di Lecce; Teatro Pubblico Pugliese – Custodiamo la Cultura In Puglia. Partner Adisu Puglia. Intervengono: Titti De Simone, giornalista e politica, Salvatore Tramacere, Teatro Koreja, Katia Lotteria, Casa delle donne. Coordina Gaia Barletta, attivista.





Alle 20.45 la serata prosegue con le NINA’S DRAG QUEEN e la loro Dragpennyopera, un’opera buffa e, insieme, seria. Un cabaret feroce dai tratti mostruosi e scintillanti, un ritratto a colori della nostra umanità così nera. Uno spettacolo che guarda alle contraddizioni del presente attraverso la lente di una storia cruda e violenta ingaggiando il pubblico in un gioco pericoloso e seducente è un cabaret agrodolce che si tinge di nero tra comicità grottesca e ironia dissacrante. (foto di copertina di Valentina Bianchi, diffusa dall’ufficio stampa del teatro Koreja). Lo spettacolo si ispira a The Beggar’s Opera di John Gay, commedia musicale scritta nel 1728, in cui l’autore miscelava la musica colta e la canzone da osteria, la presa in giro del “gran teatro”, la satira più nera, e adattava canzoni già note al pubblico, fossero ballate o arie d’opera.

DRAGPENNYOPERA

con Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Stefano Orlandi, Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò; coreografie Alessio Calciolari; drammaturgia Lorenzo Piccolo; regia Sax Nicosia; costumi Gianluca Falaschi; scene Nathalie Deana; musiche originali Diego Mingolla

Biglietti: Intero €15. Ridotto Under 30-Over 60 €10. Ridotto Under 16 €6. Ridotto Studenti DAMS €4. Ridotto spettatori in bici €8

Online su Vivaticket.it: Intero €11. Ridotto Under 30-Over 60 €7

Ingresso con green pass e prenotazione obbligatoria.