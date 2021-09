Sano/sano, sabato l’ultimo atto di “2021”

Si terrà sabato 25 settembre nella sede della Società Cooperativa Agricola Pruvas, a Grottaglie, l’evento finale di “2021”, il progetto ideato dal collettivo artistico Sano/sano composto dal fotografo Dario Miale e dal ceramista Giorgio Di Palma (la foto pubblicata è stata diffusa dall’uffiucio stampa dell’evento).

Alle 20.30 ci srà la proiezione in anteprima assoluta di “913 Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz” di Dario Currò (seguirà dibatitto col pubblico). La proiezione chiude il cineforum sul tema dello Spazio realizzato in queste settimane in collaborazione con il festival Vicoli Corti _ Cinema di Periferia. A seguire, sonorizzazione live de “Il viaggio sulla luna” di George Méliès a cura del dj e producer Alex Palmieri, che il 26 agosto aveva già sonorizzato dal vivo l’atto iniziale di “2021”, ovvero il “lancio” nello spazio di un razzo in cartapesta di 23 metri che aveva attirato l’attenzione di un numeroso pubblico. L’ingresso è gratuito previa prenotazione (info@sanosano.it). Sarà consentito l’ingresso soltanto ai possessori di Green Pass. Cantina Pruvas è a Grottaglie, in via Stazione.





COS’È SANO/SANO?

Giorgio Di Palma e Dario Miale, rispettivamente ceramista e fotografo di Grottaglie, decidono di dare vita al progetto Sano/sano nel 2013. Mentre nella lingua italiana l’aggettivo sano sta per integro, intatto e genuino, nel dialetto grottagliese, con un raddoppio, diventa sinonimo di persona poco furba, quasi ingenua. La volontà di trattare temi diversi con leggerezza ha spinto Miale e Di Palma a utilizzare questa espressione come marchio di fabbrica. Con Sano/sano i due artisti realizzano esposizioni itineranti che uniscono fotografia e ceramica, video e installazioni temporanee.

Giorgio di Palma – Nato a Grottaglie nel 1981, si avvicina alla ceramica nel 2010, dopo aver studiato archeologia e aver lavorato all’estero per diversi anni. Considerato uno dei talenti emergenti della ceramica mondiale ha esposto in diversi musei e ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero. Vive nella sua città natale dove ha uno studio-laboratorio (www.giorgiodipalma.com).

Dario Miale – Nato a Grottaglie (TA) nel 1985, eredita la passione per la fotografia dal padre che per decenni ha lavorato nel settore come professionista. Negli anni ha sviluppato un vero e proprio amore per il reportage sociale e la fotografia di strada. Ha frequentato l’Istituto d’Arte con indirizzo grafico e, dopo una serie di esperienze lavorative individuali, ha iniziato una collaborazione stabile come grafico e fotografo dello studio di comunicazione Usopposto.(www.dariomiale.it).