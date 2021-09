Le altre Delizie Tarantine nel libro di Silvia Quero

EDIT@ presentala nuova pubblicazione di Silvia Quero. Il libro “Le altre Delizie Tarantine – Riflessioni citazioni e racconti di letteratura, filosofia, architettura, storia, tradizione, archeologia, arte, cinema, teatro & culinaria” sarà presentato a Taranto domani, venerdì 24 settembre 2021, alle 18.30, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città.



Parleranno del testo Domenico Sellitti, l’editore, Silvia Quero, l’autrice, e Piero Trombettiere che sarà moderatore della serata. L’evento è patrocinato dal Comune di Taranto. L’opera è pubblicata nella Collana editoriale LE CENTURIE a cura di Claudio De Cuia (pp. 160, euro 14, ISBN 9791280174017).







Il libro, suddiviso in “Delizie” (capitoli tematici), rende omaggio alla grande azione divulgativa fatta tre secoli or sono da Tommaso Niccolò D’Aquino, attraverso una raccolta breve di nozioni di varia natura sul passato e, talvolta, sul presente di Taranto, scritte in un linguaggio rapido, diretto; un promemoria per ricordare le bellezze della città; un biglietto da visita per tutti coloro i quali vogliano apprendere di più su questa singolare e contraddittoria città: una perla baciata dal sole, in grado di incantare.

Silvia Quero è laureata in Scienze dei Beni Culturali, partecipa a progetti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. Ha collaborato con testate giornalistiche in qualità di consulente editoriale e direttore responsabile. Nel 2016 pubblica il romanzo storico ‘L’esorcismo di Pietro’, vincitore del ‘Premio Ciaia-Nuove Proposte’ con l’Alto Patronato della Repubblica. Dal 2018 è Direttore Editoriale della collana InEdit@ per la Casa Editrice Edit@. Del 2018 è il romanzo giallo ‘Quel pasticciaccio brutto di via Duomo’, del 2019 la miscellanea storica ‘Il libro delle Delizie Tarantine’. Il libro de “Le altre Delizie Tarantine” (2021) è il suo quarto volume pubblicato.



OBBLIGO di prenotazione per partecipare alla serata, inviando email a editaonline@libero.it, specificando il nome ed il numero di persone. All’ingresso, saranno espletati tutti gli obblighi di prevenzione anti-COVID previsti dal DPCM e sue modifiche ed aggiornamenti. GREEN PASS da esibire all’ingresso per partecipare all’evento.