“Progettare la lentezza”, il 6 settembre a Laterza

Lunedì sei settembre, alleo 18, nella Masseria Cappotto di Laterza, in collaborazione con il Circolo Laudato Si di Laterza, si terrà la presentazione del libro “Progettare la lentezza” edizioni People 2020, dell’ing. Paolo Pileri, docente del politecnico di Milano dal sottotitolo “linee antifragili per rigenerare l’italia a piedi e in bici”.

L’incontro dà il via a un percorso di riflessione, durante “il tempo del Creato” come è definito il mese di settembre sino al quattro ottobre animato dal Circolo Laudatosì di Laterza che ha preso le mosse dall’enciclica di Papa Francesco.





Si prevedono incontri di lettura per l’azione, (LETTURAZIONI) finalizzate alla ripartenza o meglio per una partenza su nuove basi che tendano a essere sempre più in sintonia con l’ambiente e il territorio di appartenenza. E’ questo l’intento e l’auspicio del Presidio del Libro di Laterza che nell’ambito del progetto tematico “Inventare il presente” prosegue la sua attività di animazione culturale proponendo un itinerario di letture e laboratori, che avranno come tema la salvaguardia dell’ambiente realizzabile attraverso le escursioni, l’autoproduzione e l’autoconsumo per la creazione di comunità delle energie, la riscoperta e il rafforzamento della identità personale e comunitaria.