Presentato a Venezia il film girato in Puglia “Viaggio a sorpresa con Lino Banfi e Ron Moss”

E’ stato presentato venerdì 10 settembre alla 78^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, presso la Terrazza Biennale, il film “Surprise Trip – Viaggio a Sopresa” con gli attori protagonisti Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful e Lino Banfi. Una commedia brillante e romantica prodotta da Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere, DevRonnEnterprises di Los Angeles e la BCC San Marzano, girata interamente in Puglia per promuoverne le bellezze in tutto il mondo.

“La star americana e il grande attore pugliese – si legge in una nota stampa – sono stati presi d’assalto da fan e fotografi insieme ai produttori, tra cui il presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma e al cast ben rappresentato dalla giovane attrice pugliese Mayra Pietrocola”.





“E’ un film che fa sentire anche i profumi della Puglia, non solo vedere le sue bellezze – ha dichiarato Banfi – E’ una cosa molto bella. Non ho mai fatto il red carpet in tanti film che ho fatto nella mia vita. Aver conosciuto questo grande attore americano, quasi pugliese, mi fa piacere, ci chiamiamo fratelli ormai”.

Ronn Moss ha ricambiato in conferenza stampa la stima verso Banfi sottolineando il suo amore per Puglia. “E’ un po’ la mia seconda patria – ha precisato l’attore statunitense – nel film raccontiamo la bellezza autentica e cosa mi ha fatto innamorare di questa meravigliosa terra che ormai è diventata la mia seconda casa”.

Grande soddisfazione ha espresso anche il presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma che ha definito la presentazione del film “una magnifica occasione – spiega la nota stampa -per festeggiare dei grandi attori. Siamo qui perché siamo pugliesi. Ci occupiamo di finanza ma la nostra mission è quella di cercare di sviluppare tutte le potenzialità della nostra regione e il cinema è una di quelle. Ci auguriamo – ha concluso di Palma – che questa produzione abbia il meritato successo”.

La pellicola, in uscita nelle sale in autunno, mette in scena la storia di un broker di New York Micheal (Ronn Moss) che, stanco della frenesia di Wall Street, molla tutto e si trasferisce in Puglia, dove ha comprato una masseria. Ma quando arriva a destinazione per prenderne possesso, scopre che non è tutto come sembra. Tra mille peripezie e situazioni esilaranti, Micheal si imbatte in una famiglia pugliese molto particolare il cui capostipite è Don Antonio (Lino Banfi) e a complicare le cose ci si mette anche l’amore.

La commedia romantica è stata girata nelle province di Bari, Brindisi e Taranto tra Polignano, Monopoli, Locorotondo, Fasano e San Marzano di San Giuseppe, con un mix di dialoghi divertenti tra inglese, italiano e il ‘pugliese’ di Banfi. Nel cast insieme a Mayra Pietrocola anche Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno e Totò Onnis. La regia è di Roberto Baeli. Direttore della fotografia è Armando Barbieri. Lasceneggiatura è di Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe. Tra i produttori anche Mirella Rocca, Domenico Barbano, Giovanna Arnoldi, Roberto D’Introno e Nicola Palermo. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa Bcc San Marzano)