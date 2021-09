Over 80 e over 60 i più vaccinati in provincia di Taranto

Prosegue anche in provincia di Taranto la campagna vaccinale. “Per quel che riguarda le fasce d’età – spiega una nota dell’Asl – il 92% dei cittadini over 60 risultano vaccinati con almeno una dose, questa percentuale sfiora il 98% per gli over 80; nella fascia 40-59 anni, invece, sono circa il 79% i vaccinati. Risultano poi vaccinati almeno con una dose circa il 67% dei giovani tra i venti e i trentanove anni e più del 69% dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni”.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate negli hub vaccinali del territorio ionico, “ieri pomeriggio – prosegue il comunicato – sono state somministrate 961 dosi, così suddivise: 354 all’Arsenale MM di Taranto, 140 a Ginosa, 213 a Grottaglie, 190 a Massafra e 146 a Martina Franca. Stamattina, invece, le dosi somministrate sono state 1.899, così suddivise: 509 all’hub dell’Arsenale MM di Taranto, 369 a Grottaglie, 346 a Manduria, 352 a Massafra e 323 a Martina Franca”.