World Expansion sul palco di Spazioporto Taranto

Spazioporto, spazio di co-working culturale di Taranto (Via Foca Niceforo, 28), ospiterà il primo concerto di presentazione del nuovo album intitolato World Expansion del trio omonimo, formato da Francesco Lomagistro (batteria), Gaetano Partipilo (sax alto ed elettronica) e Fabio Giachino (piano, synth ed elettronica), in

programma domenica 21 novembre alle 21:30. Per assistere al concerto è previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro e l’esibizione obbligatoria del green pass.

Pubblicato dall’etichetta Prima o Poi della cantante Petra Magoni, ospite nel brano Two O’ Clock and Everything is

Ok, del quale è anche autrice del testo, la nuova fatica discografica del trio, disponibile su tutte le piattaforme digitali, e anticipata dal singolo Free (con Marco Schnabl alla chitarra), è un progetto trasversale, un crossover frutto di una miscellanea di svariati generi.





La tracklist del CD è costituita da otto brani originali, in cui contemporary jazz e progressive jazz entrano in simbiosi attraverso una summa stilistica volta a esplorare nuovi paesaggi sonori, pur senza mai discostarsi completamente dallo spirito e dalla matrice della tradizione jazzistica. Un altro elemento caratterizzante è rappresentato da un raffinato uso

dell’elettronica, che arricchisce ulteriormente il sound del disco.

Il live del World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino sarà una ghiotta occasione per ascoltare musica non solo ed esclusivamente appannaggio dei jazzofili, bensì un concerto rivolto a tutti gli appassionati, soprattutto ai giovani, animati da una viva curiosità.