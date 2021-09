Paisiello Festival, a Taranto si ripropone il duello tra Verdi e Wagner

Lunedì 27 settembre (ore 18), al Teatro Comunale Fusco di Taranto, il Giovanni Paisiello Festival diretto da Lorenzo Mattei con l’organizzazione degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, ritrova a distanza di un anno il divulgatore musicale Fabio Larovere, che torna nel capoluogo ionico per parlare del libro «V. e W. Perché non possiamo fare a meno di Giuseppe Verdi e Richard Wagner» scritto a quattro mani con Andrea Faini per le edizioni La compagnia della stampa.

Dedicato alla grande cantante Daniela Dessì con la prefazione di Alberto Mattioli, il volume viene presentato da Fabio Larovere in un incontro impreziosito dagli interventi del pianista Michele Renna, giovane talento tarantino, nella cui esecuzioni si potranno ascoltare pagine di Wagner («Foglio d’album per Ernst Benedikt Kietz» e «L’arrivo dei cigni neri») e di Verdi («Romanza senza parole»), ma anche pezzi verdiani e wagneriani in due celebri trascrizioni di Liszt, la “Danza sacra e duetto finale” da «Aida» e l’aria finale del «Tristano e Isotta» “Isoldens Liebestod”. L’appuntamento è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 099.7303972.





“Il libro, scritto a quattro mani da un verdiano di ferro e un wagneriano osservante -spiega una nota stampa – prosegue il duello moltiplicando i terreni di scontro, tra alfabeti musicali, processi e interviste impossibili, offrendo tuttavia agli appassionati (ma anche ai non addetti ai lavori) l’occasione di conoscere i due giganti dell’opera lirica con saggi, approfondimenti, consigli di lettura. Un compendio agile e divulgativo, da leggere e consultare, indispensabile per chi parteggia per Verdi o Wagner. Ma anche per tutti coloro che amano la grande musica. Il libro è l’occasione anche per festeggiare i dieci anni di attività di Cieli Vibranti, piattaforma culturale diretta dai due autori e promotrice di iniziative artistiche su tutto il territorio italiano, tra cui CidneON. Festival Internazionale delle Luci, I volti del Romanino. Rabbia e fede, “Suonami! Piazza che vai, pianoforte che trovi e Luminaria”.

Anche quest’anno il Giovanni Paisiello Festival è organizzato sotto l’egida del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, oltre a Conad e Banca di Taranto, e il patrocinio del Comune di Taranto. Alle manifestazioni si accede esclusivamente con il green pass. Tutte le info sono sul sito www.giovannipaisiellofestival.it