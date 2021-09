Allo Iacovone arriva il Latina, ecco i suoi numeri

Aandamento regolare, come i passisti del ciclismo. Metà classifica, stessi gol fatti e subiti, una vittoria, una sconfitta e pareggi.

E’ la radiografia del primo mese di campionato giocato dal Latina, avversario del Taranto nel quinto turno di serie C-girone C (domani ore 14.30, stadio Iacovone). Carletti è il suo bomber (tre gol sui quattro messi a segno, uno dei quali su rigore). E’ una squadra giovane (età media 22 anni) procede alla velocità di un gol a partita.







Sinora ha subìto 11 ammonizioni e un’espulsione. Ha perso al debutto a Palermo (2-0), ha sconfitto in casa la Paganese (2-0), ha pareggiato ad Avellino (1-1) e infine domenica scorsa ha impattato in casa con il Foggia (1-1).

Tra i giocatori di esperienza spiccano Esposito, Jefferson e Amadio. Di prospettiva – tra gli altri il difensore Ercolano, c’è poi il 24enne Di Livio (figlio del “soldatino” ex Nazionale, Juve e Fiorentina). Carletti e una robusta pattuglia di giovani chiudono una formazione da prendere con le pinze. Mister Di Donato opta per il 4-4-2. Probabile formazione: Cardinali, De Santis, Ercolano, Esposito, Atiagli, Di Livio, Spinozzi, Amadio, Carletti, Tessiore, Rosseti.

L’andamento

5 punti 4 partite giocate 1 vittoria 2 pareggi 1 sconfitta 4 gol fatti 4 gol subiti

I precedenti tra Taranto e Latina (in casa dei rossoblu: stadi Mazzola e Iacovone) sono quattro: nel 1951 Taranto – Latina 4-3. Nel campionato 1981/82 di C1 Taranto – Latina 1-0. Bisogna arrivare alla stagione 2004/05, siamo però in C2 per rivedere il Latina allo Iacovone: 1-0 per i rossoblu. Infine, la gara interna dell’anno successivo finita a reti bianche.