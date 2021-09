Taranto, nuovi orari per la Biblioteca Comunale Acclavio

A partire da martedì 14 settembre, la biblioteca comunale “Pietro Acclavio” osserverà un nuovo orario di apertura esteso dalle 17:30 alle 18:30, compreso il venerdì, giorno nel quale, sino a ora, la biblioteca restava chiusa al pubblico nel pomeriggio. “In questo modo – spiega una nota stampa – si intende garantire l’utilizzo delle sale agli studenti che abitualmente trovano la giusta concentrazione e la recuperata condivisione degli spazi con i propri coetanei”.

L’ampliamento dell’orario di apertura “è avvenuto grazie alla preziosa collaborazione con la cooperativa Museion, la start up culturale che gestisce i servizi della biblioteca”. Un modo per venire incontro alle “numerose richieste giunte da parte di un’utenza in costante aumento, rappresentata soprattutto da studenti che sempre di più utilizzano gli spazi della biblioteca per le proprie attività di studio e usufruiscono dei molti servizi offerti”.





Questi i nuovi orari di apertura della biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e, dopo la pausa necessaria alla sanificazione degli ambienti, dalle 14:30 alle 18:30.