Nuova schedina Totocalcio. Caccia al 13 ma si vince anche con 3, 5, 7, 9, 11

Il Totocalcio richiama anni lontani legati al sogno del “13” miliardario. Dopo anni di sordina, in epoca di scommesse e campionato-spezzatino, torna la schedina, rinnovata e modificata. Il concorso numero uno si chiude domenica 9 gennaio alle 12.15. Le giocate sono aperte dal 4 gennaio.

Resiste la vecchia formula del pronostico con 1X2 cambia però la modalità di gioco che si allarga anche ai campionati esteri. La schedina è suddivisa in due pannelli: 8 eventi Obbligatori; 12 eventi Opzionali. Per i più tradizionalisti si vince ancora con il vecchio 13, ma non solo.





Un’altra novità, infatti, sono le “formule”, cioè la somma di eventi obbligatori e opzionali da indovinare per totalizzare una vincita. Il punteggio minimo è 3, poi si sale a 5, 7, 9, 11 fino a 13. La giocata minima è di una colonna al costo di un euro. Come accadeva un tempo, si possono giocare sistemi ma solo per le formule 11 e 13.

Ecco le partite della schedina numero 1 Eventi obbligatori: 1) Villarreal – Atletico Madrid; 2) Torino – Fiorentina; 3) Clermont – Reims; 4) Empoli – Sassuolo; 5) Genoa – Spezia; 6) Roma – Juventus; 7) Cagliari – Bologna; 8) Hertha B. – Colonia.

Eventi opzionali: 9) Inter – Lazio; 10) Udinese – Atalanta; 11) Venezia – Milan; 12) Napoli – Sampdoria; 13) Hellas Verona – Salernitana; 14) Siviglia – Getafe; 15) VfL Bochum 1848 – Wolfsburg; 16) Lione – Paris Saint Germain; 17) Rayo-Vallecano – Betis; 18) Deportivo Alaves – Athletic Bilb; 19) Osasuna – Cadice; 20) Nantes – Monaco.