Il Cus ricomincia dal Formia, domenica la prima dell’anno al Palafiom

Cominciare bene. Il Cus jonico Basket Taranto torna in campo, al Palafiom, per la prima gara del 2022. Appuntamento domenica prossima 9 gennaiocon la Meta Formia, palla a due alle 18 per la 14sima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2021/22 girone D (foto Aurelio Castellaneta)

Fino a sabato sera sarà possibile acquistare i biglietti, al costo di 7 euro presso lo store ufficiale rossoblu, Shopping Sport di via Campania angolo Corso Italia, oppure online su www.liveticket.it/cjbaskettaranto Costo del biglietto 7.70 euro compreso dei costi di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 16.30 circa presso il botteghino del Palafiom. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).





IMPORTANTE! Entrano in vigore le nuove disposizioni anti-covid varate dal Governo per gli impianti al chiuso durante le manifestazioni sportive. La capienza sarà ridotta al 35%, si potrà entrare al palazzetto solo previa esibizione di green pass “rafforzato” (con un documento d’identità valido) ed è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande.