Moda, tessile e confezioni, Martina Franca racconta la sua tradizione

La Fondazione Nuove Proposte Culturali presenta la storia del comparto tessile di Martina Franca. Un’arte nata secoli fa nei tanti laboratori sartoriali che popolavano la città di Martina Franca. “Il Made in Italy, di qualità – spiega una nota stampa – raccontato in un viaggio storico, sociale, culturale ed economico, promosso ed edito dalla Fondazione, grazie al lavoro di tre autrici che dialogheranno lunedì 27 settembre 2021, alle ore 18.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook E20socialvision, curata da Marcello Leva di E20IDEA, che ospita l’incontro nei suoi studi”.

Introdurrà i lavori l’avv. Elio Michele Greco, presidente della Fondazione Nuove Proposte Culturali, seguirà l’intervento di Maria Ancona, giornalista e presidentessa dell’Associazione Sud, con cenni storici tratti dal suo fascicolo “Le confezioni a Martina Franca tra artigianato – industria e commercio, dalle origini alla svolta degli anni ‘70”. Il ruolo delle grandi famiglie impegnate nel manifatturiero a Martina Franca trova spazio nella ricerca di Teresa Gentile, giornalista ed ex insegnante, “Dalla Tessitura all’industria confezioniera a Martina Franca” il volume sarà commentato dall’insegnante e scrittrice Cinzia Cofano.





A chiudere il cerchio Evelina Romanelli, giornalista e scrittrice che con il suo lavoro “Il Made in Italy in Valle d’Itria, tra storia e cronaca” cerca di accorciare le distanze temporali tra i primi avanguardisti imprenditori e i brand del territorio oggi noti sul mercato internazionale.