Per la Prisma Taranto Volley una settima ricca di impegni

Prosegue a pieno regime la preparazione per la Gioiella Prisma Taranto Volley. L’ottava settimana di preparazione si è conclusa con il secondo allenamento congiunto lontano dalla Puglia. In quel di Pontecagnano Faiano, la formazione ionica ha pareggiato per 2-2 (19-25, 23-25. 25-20, 25-23) nel test match contro la Top Volley Cisterna, formazione di pari livello che si appresta a disputare il prossimo campionato di Superlega Credem Banca.

“A Pontecagnano, coach Di Pinto ha schierato in campo il sestetto composto dal regista Falaschi, Sabbi opposto, Alletti e Di Martino centrali, Joao Rafael e Randazzo schiacciatori, Pochini libero. Nel corso del match spazio anche per Palonsky e Gironi. Assente giustificato è Tommaso Stefani, schiacciatore del sestetto azzurro di Angiolino Frigoni, impegnato nel mondiale Under 21”.





“La squadra continua a crescere. Si è visto soprattutto nei primi due set, anche in alcuni fondamentali come la battuta abbiamo fatto meglio – ha commentato coach Di Pinto – Invece, nel terzo si è verificato qualche errore di troppo e abbiamo risentito un po’ la condizione fisica mentre nel quarto set cambiando i due martelli la partita si è dimostrata più equilibrata ma abbiamo perso nei momenti più importanti. Ci sono diversi fondamentali su cui dobbiamo ancora lavorare con attenzione, ma devo dire che ci stiamo impegnando e stiamo rilevando una crescita positiva. Il test con la Top Volley Cisterna ci ha dato stimoli che abbiamo saputo cogliere e abbiamo tirato fuori una prestazione con diversi spunti positivi e interessanti “.

Intanto, martedì sera alle 19, al MonRêve Resort, la squadra del presidente Bongiovanni sarà presentata ai tifosi e agli appassionati. Nell’occasione, saranno svelate anche le divise di gioco per la stagione sportiva 2021/2022. La Gioiella Prisma Taranto Volley tornerà in campo giovedì 30 settembre: al PalaMazzola, la squadra allenata da coach Di Pinto ospiterà la BCC Castellana Grotte degli ex Fiore e Presta.

I rossoblù disputeranno l’ultimo allenamento congiunto sabato 2 ottobre (ore 18) contro la prestigiosa formazione del Modena Volley (squadra che gli ionici ritroveranno nel campionato di Superlega), presso il Palazzetto dello Sport di Ugento in occasione di una festa della pallavolo, organizzata dalla Leo Shoes, azienda calzaturiera salentina, con il supporto del Casarano Volley. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa della Prisma Taranto Volley)